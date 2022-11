G20: Kiev, Zelensky parteciperà in modalità online

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà al G20 "molto probabilmente in modalità online". Lo afferma l'addetto stampa presidenziale Sergei Nikiforov, come riporta Ukrainska Pravda. "In qualche modo Vladimir Zelensky prenderà parte al vertice del G20. Non posso dire di più", ha detto Nikiforov. (ANSA).