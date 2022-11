Scholz a Sisi, rilasci Fattah per evitare un esito mortale

(ANSA) - SHARM EL-SHEIKH, 08 NOV - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato oggi l'Egitto a rilasciare il prigioniero politico Alaa Abdel Fattah, per evitare "un esito mortale" dello sciopero della fame che sta portando avanti da sette mesi . "Dobbiamo prendere una decisione ora, un rilascio deve essere possibile in modo che questo sciopero della fame non abbia un esito fatale", ha detto. Secondo il portavoce, Scholz ha discusso con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi il caso del blogger pro-democrazia che non mangia e non beve più. (ANSA).