Zelensky a vigilia Midterm, Usa continui a sostenerci

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Grazie per il sostegno, al Presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso e a tutti i cittadini americani! Sappiate che non sostenete solo un Paese o il suo leader, ma milioni di persone che, come voi, hanno a cuore la libertà". Così alla vigilia del voto Usa di Midterm, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un appello su Telegram ringraziando per aver ricevuto la Liberty Medal, "un premio che dimostra davvero come e per cosa si batte il popolo ucraino". E poi: "Vi esorto a mantenere questo costante sostegno all'Ucraina fino al giorno in cui potremo ripristinare pienamente l'integrità territoriale del nostro Stato". (ANSA).