In Umbria nessuna richiesta di sopralluogo dopo sisma

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Nessuna richiesta di sopralluogo o controllo è giunta alla Protezione civile dell'Umbria in seguito al forte terremoto registrato poco dopo le 7 in mare davanti alla costa pesarese, nelle Marche. Nella regione non risultano al momento alcun tipo di danni e le scuole sono tutte regolarmente aperte. Lo ha appreso l'ANSA dalla stessa Protezione civile della Regione e dall'Ufficio scolastico. In Umbria la scossa più forte, quella di magnitudo 5.7, è stata praticamente percepita in tutto il territorio ma in maniera piuttosto lieve. E' durata un trentina di secondi e non ha creato allarme tra la popolazione. Anche ai vigili del fuoco non sono arrivate richieste d'intervento. (ANSA).