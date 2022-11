Omicidio Cristina Mazzotti: verso processo per 4, anche Morabito

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - C'è anche il boss Giuseppe Morabito, 78 annni e residente nel Varesotto, tra i quattro indagati per il caso riaperto dalla Procura di Milano sul sequestro a scopo di estorsione che si è concluso con l'omicidio, 47 anni fa, della 18enne Cristina Mazzotti, la prima donna a essere rapita dall'Anonima sequestri al Nord Italia. Il nome di Morabito, quale ideatore del rapimento, è il nuovo nome che compare nell'avviso di chiusura della terza inchiesta, - che prelude a una richiesta di processo - condotta dalla Squadra Mobile coordinata dal pm della dda milanese Stefano Civardi. Nell'atto non c'è invece Antonio Romeo, originariamente iscritto nel registro degli indagati: la sua posizione è stata stralciata probabilmente per una richiesta di archiviazione. (ANSA).