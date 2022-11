Terremoto: epicentro davanti alla spiaggia del 'Mare d'inverno'

(ANSA) - MAROTTA, 09 NOV - L'epicentro del terremoto che stamani ha svegliato bruscamente le Marche si troverebbe proprio di fronte alla spiaggia di Marotta (Pesaro Urbino) che ispirò "Il mare d'inverno", il celebre brano di Enrico Ruggeri. L'indicazione arriva prendendo a riferimento la geolocalizzazione rilasciata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nel segnalare la prima grande scossa di magnitudo 5,5 delle ore 7.07. Con l'aiuto della Protezione civile di Fano, traslando il punto in mare verso la costa si arriverebbe, orientativamente, sulle spiagge di Marotta, definita proprio "la città del mare d'inverno" in omaggio al cantautore. La scossa si è registrata a una trentina di chilometri dalla costa, a 8 chilometri di profondità. Sul lungomare Colombo di Marotta, raggiunto dall'ANSA, alcune persone passeggiano approfittando della bella giornata di sole: "Se sia proprio qui davanti l'epicentro non lo sappiamo, ma è certo che una scossa così forte non l'avevamo mai avvertita", raccontano tre nonne, mentre contemplano il mare. "Io abito poco distante da qui ed è stato davvero impressionante", racconta un signore mentre cammina con un'amica. (ANSA).