Ucraina, 'massime restrizioni' su rete elettrica in tutto paese

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'operatore ucraino Ukrenergo ha annunciato per oggi "restrizioni massime" sull'alimentazione della rete elettrica in gran parte del Paese. Lo riporta Ukrinform sottolineando che la società prevede un taglio "massimo" nella città e nella regione di Kiev, oltre a "Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Kirovohrad". Non sono ancora previste - ha comunque precisato in una nota l'operatore elettrico - "restrizioni di emergenza sui consumi". L'azienda ricorda che le restrizioni consentono all'operatore di ridurre il carico sulle reti, garantire il bilanciamento del sistema elettrico ed evitare ulteriori incidenti. (ANSA).