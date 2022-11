Bergamo, imprenditore narcotizzato e ucciso per rapina: 4 arresti

Due giorni fa era stato trovato morto, riverso nella sua auto, un suv posteggiato in un parcheggio di Entratico, non lontano da Bergamo, e inizialmente si era pensato a un malore. Invece per la morte di Angelo Bonomelli, 80 anni, imprenditore bergamasco di Trescore Balneario fondatore dell’omonima impresa funebre e delle terme "Villa Ortensie" di Sant'Omobono, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, padre e figlio, la fidanzata di quest’ultimo e un amico: sono accusati di omicidio e rapina in concorso.

Dalle indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Bergamo, è infatti emerso che Bonomelli nel pomeriggio di lunedì aveva incontrato i quattro in un bar di Entratico per discutere del rilancio sui social delle terme di sua proprietà. I quattro lo avevano invece narcotizzato, sciogliendogli una sostanza in una bevanda e lo avevano portato, con il suo suv, nel parcheggio di Entratico, per derubarlo di orologio d’oro, soldi e cellulare: il narcotizzante ha avuto un effetto mortale per Bonomelli, che non si è più risvegliato.

Non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, la notte tra lunedì e martedì il figlio Emanuele aveva avvertito i carabinieri, che martedì mattina hanno trovato l’imprenditore ormai senza vita nell’auto. L’assenza di denaro nel portafogli e soprattutto del suo inseparabile orologio in oro avevano fatto scattare le indagini, culminate oggi con i quattro arresti. I quattro in carcere sono l’uomo con cui Bonomelli aveva appuntamento al bar, 33 anni, un pensionato di 68 anni e due disoccupati, un ragazzo e una ragazza, di 23 e 24 anni, tutti italiani, residenti nella Bergamasca e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. I due giovani sono saliti con l’imprenditore sul suo suv, mentre gli altri due li hanno seguiti su una utilitaria. L’orologio era già stato portato a un "compro oro" della zona, dov'è stato recuperato dai militari dell’Arma, mentre il cellulare era ancora addosso a uno dei quattro arrestati.

Angelo Bonomelli era molto conosciuto in provincia di Bergamo: lo scorso 29 aprile aveva compiuto 80 anni e cinquant'anni fa aveva fondato l’azienda di onoranze funebri Bonomelli, oggi gestita dal figlio, con sede principale a Trescore e filiali in tutta la Bergamasca. Inoltre Bonomelli aveva fondato trent'anni fa il centro termale "Villa Ortensie" in valle Imagna, che gestiva ancora oggi. Lascia la moglie Marilena e anche due figlie, Michela, consigliere comunale a Trescore, e Cristina. Nelle prossime ore la salma, composta al Papa Giovanni XXIII, sarà sottoposta all’autopsia, anche per chiarire la tipologia di narcotico che è costato la vita a Bonomelli.



I dipendenti della "Bonomelli" hanno raccontato che lunedì era stato con loro al lavoro, poi si era assentato: inizialmente tutti avevano pensato a un malore improvviso. Dolore anche in Valle Imagna, dove dagli anni '90 l’imprenditore aveva rilanciato il paese di Sant'Omobono Terme aprendo "Villa Ortensie", beauty farm frequentata anche da tanti vip: «Per noi era un valore aggiunto», ha commentato il sindaco Sauro Manzoni.