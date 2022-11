Incendio in appartamento a Cremona, morta anziana di 85 anni

(ANSA) - CREMONA, 10 NOV - È morta tra le fiamme, presumibilmente soffocata dal fumo che ha invaso l'appartamento di residenza, in via Merisi a Cremona: l'incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo mezzogiorno e la vittima è Maria Teresa Rancati. Aveva 85 anni ed era cieca. Stando ai primi accertamenti, con i vigili del fuoco che hanno appena terminato di domare il rogo e gli agenti della questura ancora sul posto per ricostruire esattamente cause e dinamica della tragedia, le fiamme potrebbero essere partite dalla cucina. Di sicuro l'anziana aveva appena terminato di pranzare e la badante che la seguiva aveva appena lasciato l'alloggio. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini: hanno sentito la donna urlare e chiedere aiuto e di fronte al fumo che iniziava ad uscire dall'abitazione hanno immediatamente allertato 118 e pompieri. Sono stati questi ultimi a sfondare la porta ma per la 85enne non c'era già più nulla da fare. (ANSA).