Nucleare: Aiea, ancora nessun progresso con l'Iran

(ANSA) - VIENNA, 10 NOV - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), in un nuovo rapporto, ha ribadito la sua "profonda preoccupazione" per il fatto che "non ci sono ancora progressi nelle discussioni con l'Iran sulla questione dei tre siti non dichiarati". Il direttore generale Rafael Grossi prende atto, però, della proposta di Teheran di ricevere funzionari dell'organismo delle Nazioni Unite "entro la fine di novembre" e auspica in questa occasione "chiarimenti" per "poter garantire che il programma nucleare iraniano sia esclusivamente pacifico". L'Agenzia chiede nuovamente, come da mesi, "spiegazioni tecnicamente credibili" all'Iran, "compreso l'accesso ai siti e alle attrezzature, nonché la raccolta di campioni", sottolinea il rapporto. Aiea e Iran hanno ripreso i contatti il ;;7 novembre, e Teheran ha inviato una delegazione a Vienna. Ma il dossier dei siti non dichiarati è uno dei punti principali su cui si arenano i negoziati avviati nell'aprile 2021 a Vienna per rilanciare l'accordo del 2015, silurato tre anni dopo dall'ex presidente americano Donald Trump. (ANSA).