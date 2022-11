Parigi, l'Ocean Viking sarà accolta venerdì a Tolone

(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - L'Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin. Un terzo dei passeggeri della Ocean Viking sarà "ricollocato" in Francia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, dopo aver riferito che la nave con 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì a Tolone, denunciando una "scelta incomprensibile" di Roma di non farla sbarcare nei porti italiani. (ANSA).