Taglio di 2 centesimi sul prezzo raccomandato del diesel. Cresce la benzina

Interventi al ribasso sulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso anche ieri in discesa, oggi Eni e Q8 hanno tagliato di due centesimi il prezzo raccomandato del diesel. In attesa di assorbire i nuovi movimenti, le medie dei prezzi praticati sul territorio risultano in lieve salita sulla benzina (a valle dei rialzi dei giorni scorsi) e sostanzialmente stabili sul diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,721 euro/litro (1,715 il valore di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,715 e 1,730 euro/litro (no logo 1,722). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,868 euro/litro (contro 1,867), con le compagnie tra 1,861 e 1,876 euro/litro (no logo 1,867).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si porta a 1,866 euro/litro (1,859 il valore precedente) con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,810 e 1,920 euro/litro (no logo 1,776). La media del diesel servito rimane a 2,010 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,948 e 2,069 euro/litro (no logo 1,918). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,776 a 0,789 euro/litro (no logo 0,763). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,095 e 2,403 (no logo 2,130).