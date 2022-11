Università: rettore Link, incentivare dialogo tra atenei

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Abbiamo raccolto una richiesta dei nostri studenti, dei professori e dei rettori italiani. Per questo motivo l'università degli Studi Link ospita il Festival nazionale delle Università, dove ci si ritroverà intorno a un tavolo per provare a immaginare il prossimo futuro". Lo ha detto il rettore della Link Campus Carlo Alberto Giusti, all'inaugurazione del Festival nazionale delle Università, in programma dal 10 al 12 novembre nella sede della Link a Roma. "Lo spirito del Festival è quello di incentivare un maggior dialogo tra tutti gli atenei italiani, fare squadra farà apprezzare sempre più il sistema universitario italiano", ha aggiunto Giusti. Il Festival, la cui prima edizione è dedicata alla cultura digitale, sarà un appuntamento annuale; intende essere anche un punto di incontro tra le esigenze delle Università, delle imprese e dei giovani, per orientarli nelle scelte professionali. "È importante fare rete e moltiplicare le occasioni di confronto tra le università e con le realtà della società civile e produttive in ogni ambito. Se si vuole costruire un sistema paese che funzioni le università vogliono giocare questo ruolo", ha sottolineato anche Roberto Tottoli, rettore dell'Orientale di Napoli, a margine del Festival, "le università ad ogni livello - ha aggiunto - sono impegnate ad intercettare le necessità che vengono dalla società e dal mercato". "È la prima occasione come sistema universitario nazionale per far vedere cosa siamo al grande pubblico, le università tradizionali e quelle a distanza - ha sottolineato Enzo Siviero, rettore dell'Università online ECampus, a margine del Festival -. Negli ultimi due anni l'insegnamento a distanza è stato essenziale, bisogna essere all'altezza di quello che ci richiede la società". (ANSA).