Mostra il sedere ai tifosi del Catanzaro: Daspo di 5 anni ad un tifoso del Crotone

Il questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, ha emesso un provvedimento di Daspo della durata di cinque anni nei confronti del tifoso 48enne del Crotone che domenica scorsa, nel corso della partita nello stadio «Ceravolo» contro il Catanzaro, valido per il campionato di serie C, si era abbandonato ad atti osceni per deridere i sostenitori della squadra avversaria (si era denudato mostrando il sedere agli spettatori). Il provvedimento fa seguito a quello, della durata di dieci anni, adottato ieri dallo stesso questore Agricola, a carico di un altro sostenitore del Crotone che, a conclusione della partita, durante il deflusso dalla curva riservata ai tifosi ospiti, aveva colpito con una cinghia un ispettore di polizia provocandogli una ferita alla testa per la quale era stato necessario applicargli alcuni punti di sutura.