Scende dal bus e viene investita, grave una bimba di 7 anni di Vignola

Investita da un’auto quando, scesa dal pulmino della scuola, stava attraversando la strada per raggiungere la mamma. Una bambina di sette anni è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in rianimazione con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 a Vignola, in provincia di Modena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre alla polizia locale.