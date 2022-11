Sisi a Biden, abbiamo una strategia per i diritti umani

(ANSA) - IL CAIRO, 11 NOV - "Abbiamo lanciato una strategia per i diritti umani in Egitto, e abbiamo un comitato presidenziale per la grazia, che esamina le liste (di persone) che meritano questa grazia": lo scrive in sovrimpressione l'emittente Al Qahera News sintetizzando dichiarazioni fatte dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un incontro con il presidente statunitense Joe Biden, svoltosi a Sharm el Sheikh a margine della Conferenza Onu sul clima. Lo svolgimento dell'incontro viene confermato dalla pagina Facebook del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. (ANSA).