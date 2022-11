Terremoto: pinacoteca Ancona, lievi danni a opera Monet

(ANSA) - ANCONA, 11 NOV - La scossa di terremoto con epicentro davanti alla costa marchigiana che ha colpito anche Ancona ha provocato la caduta di un'opera di Monet esposta presso la Pinacoteca Podesti nell'ambito della Mostra "Cose dall'altro mondo, da Monet a Warhol". Lo fa sapere il Comune di Ancona che precisa: si tratta del solo danno subito dalla mostra". "L'opera risulta leggermente danneggiata. - riferisce l'amministrazione - L'organizzatore della mostra, naturalmente assicurato per questo tipo di eventi, con la collaborazione della Soprintendenza Sudafricana e del Museo, ha tempestivamente individuato uno tra i massimi restauratori presenti in Italia che è già al lavoro per ripristinare l'opera del maestro impressionista. Non appena terminato l'intervento il dipinto tornerà in mostra dove nel frattempo è sostituito da una riproduzione 1:1". (ANSA).