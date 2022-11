Venezia: slitta di qualche mese avvio ticket d'ingresso

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - Potrebbe slittare di qualche mese l'avvio del ticket per l'ingresso a Venezia. Lo confermano all'ANSA fonti dell'amministrazione comunale lagunare, dando ormai per cancellata la data fin qui comunicata, quella di inizio 2023. Il posticipo si è reso necessario, viene spiegato, perchè servono i tempi tecnici perchè la procedura sia messa in atto. Il primo step sarà l'approvazione del regolamento, prevista per le prossime settimane. (ANSA).