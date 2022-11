Micol Incorvaia canta Faccetta Nera al Gf Vip, chiesta l'esclusione - Video

Un nuovo caso al Grande Fratello Vip sta facendo discutere sui social network. Micol Incorvaia, una delle concorrenti, è stata sorpresa a canticchiare «Faccetta nera», il brano della propaganda fascista, poco prima della diretta di ieri sera del programma in onda su Canale 5, mentre era in bagno a prepararsi.

Ora diversi utenti chiedono la sua sospensione ricordando che l'apologia del fascismo è reato. «Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera - scrive un utente -, un Inno al Fascismo, la più brutta pagina della storia italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di telespettatori».