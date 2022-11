Fuggono in auto e causano incidente a Milano, 4 denunciati

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Avevano con loro, a bordo di un'auto, due coltelli, Quando gli agenti della Polizia locale gli hanno intimato l'alt sono fuggiti e sono stati bloccati, dopo un incidente senza feriti, in via Moscova, in centro a Milano. A bordo della vettura quattro persone, denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. Avevano due coltelli con lama estraibile che sono stati sequestrati. (ANSA).