Iran: ong, almeno 326 morti nella repressione delle proteste

(ANSA) - PARIGI, 12 NOV - Almeno 326 manifestanti sono stati uccisi nella repressione del movimento di protesta in Iran da settembre. Lo ha reso noto Iran Human Rights, una ong con sede a Oslo. Tra le vittime, anche "43 bambini e 25 donne", che sono stati "uccisi dalle forze di sicurezza", ha affermato IHR sul suo sito web, aggiungendo che si tratta di un bilancio per difetto. IHR specifica, infatti, di non aver tenuto conto "di un numero elevato di decessi denunciati", che sta ancora verificando. L'ultimo bilancio delle vittime fornito dall'organizzazione non governativa una settimana fa era stato di 304. (ANSA).