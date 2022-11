Attentato a Istanbul: forse è stata una bomba azionata a distanza. Nessun italiano coinvolto (i morti sono 6. I feriti più di 80)

«Ci sono due possibilità: o la borsa aveva un meccanismo all’interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza, l’inchiesta segue entrambe le ipotesi». Lo ha affermato il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag, come riporta Anadolu, parlando dell’attentato che oggi ha ucciso 6 persone ferendone 81 nel centro di Istanbul. Secondo Bozdag, «una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l’esplosione è arrivata 1 o 2 minuti dopo».

Per fortuna - conferma la Farnesina - non ci sono turisti italiani coinvolti nell'esplosione