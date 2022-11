Terremoto: sindaco Pesaro, serve dichiarazione stato emergenza

(ANSA) - PESARO, 13 NOV - "I danni del terremoto continuano ad emergere a distanza di giorni: sono state sgomberate 30 persone e chiusa al traffico via Luca Della Robbia a Pesaro". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci: "come temevamo i 20 milioni di danni stimati non bastano, abbiamo bisogno dello stato d'emergenza e del sostegno di Regione e Governo". "Questa mattina - spiega il sindaco - i vigili del fuoco hanno effettuato dei controlli e la 'torre' della ex fornace Ceramiche Artistiche Molaroni è risultata pericolante. L'assessore all'Operatività Enzo Belloni, la Polizia Locale e Protezione Civile si sono subito attivati: le 30 persone hanno trovato ospitalità presso l'Hotel Caesar, in viale Trieste. Abbiamo preso contatto con la Soprintendenza per fare smontare al più presto la torre. L'intervento è privato, quindi speriamo che venga realizzato velocemente per limitare i disagi. Nel frattempo continuiamo a monitorare". (ANSA).