Migranti: 1.289 persone a Lampedusa. La Francia: "Richiameremo all'unità dell'Europa"

Sono 1.289 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. Nell’isola ieri ci sono stati nove sbarchi con un totale di 300 persone arrivate. Per alleggerire la struttura, che può ospitare 389 persone, la Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 600 ospiti a Porto Empedocle: circa 450 stamattina saranno imbarcati sul traghetto Veronese, altri 150 saranno trasferiti con una motovedetta.

Intanto oggi, dopo le polemiche di questi giorni, si terrà una riunione in Europa sulla questione migranti.

Parigi: "Richiameremo all'unità dell'Europa"

«Nel corso della riunione sarà evocata la questione migratoria. Io farà un richiamo» alla necessità «dell’unità dell’Ue, della responsabilità per le vite umane e della solidarietà tra gli europei». Lo ha detto la sottosegretaria francese per gli Affari europei, Laurence Boone, arrivando al Consiglio Affari Esteri Ue. «Ne approfitterò per ringraziare i Paesi che aiutano la Francia ad accogliere i rifugiati», ha aggiunto.