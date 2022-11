Onu, accordo su grano essenziale per sicurezza alimentare

(ANSA-AFP) - NUSA DUA, 14 NOV - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, a pochi giorni dalla scadenza dell'iniziativa, ha dichiarato che un accordo con la Russia che consente il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall'Ucraina è fondamentale per la sicurezza alimentare del mondo. "Abbiamo bisogno di un'azione urgente per prevenire la carestia e la fame in un numero crescente di luoghi nel mondo. L'Iniziativa per i cereali del Mar Nero e gli sforzi per garantire che il cibo e i fertilizzanti russi possano arrivare ai mercati globali sono essenziali per la sicurezza alimentare mondiale", ha dichiarato a una conferenza stampa alla vigilia del vertice del G20 sull'isola indonesiana di Bali. (ANSA-AFP).