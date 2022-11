Ue, in soccorsi non c'è differenza tra navi Ong e altre

(ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - Nell'obbligo di salvare le vite in mare "non c'è differenza tra le navi delle Ong o le altre navi: è un obbligo chiaro e inequivocabile", e "a prescindere dalle circostanze". Lo ha detto Anitta Hipper, portavoce della Commissione Ue nel corso del briefing quotidiano con la stampa in merito ai salvataggi dei migranti. (ANSA).