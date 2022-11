Ex moglie Bezos ha donato 2 miliardi di dollari in beneficienza

(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - La filantropa miliardaria Mackenzie Scott ha donato quasi 2 miliardi di dollari a più di 300 organizzazioni negli ultimi 7 mesi. Lo ha detto lei stessa in un post su Medium a poche ore dall'annuncio del suo ex marito e fondatore di Amazon, Jeff Bezos che darà in beneficienza la maggior parte del suo patrimonio di circa 124 miliardi di dollari. Dal suo divorzio miliardario, secondo Forbes, Scott ha donato donato circa 14,4 miliardi di dollari a più di 1.500 organizzazioni. La sua donazione più recente ammonta a 1.990.800.000 di dollari. (ANSA).