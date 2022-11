Femminicidio Fano: fermo convalidato, disposto il carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per Moustafa Alashri, 42 anni, bloccato domenica in stazione a Bologna dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso a Fano la giovane moglie, Anastasiia, 23 anni e di averne lasciato il cadavere nelle campagne, abbandonato in una valigia. I due erano arrivati a marzo fuggendo da Kiev. L'indagato, con la doppia nazionalità ucraina ed egiziana, interrogato dal giudice in carcere a Bologna avrebbe fatto alcune ammissioni, in particolare sul litigio con la donna che aveva deciso di separarsi e lo aveva denunciato pochi giorni prima di essere assassinata a coltellate. Degli atti della convalida si è occupato il pm bolognese Giampiero Nascimbeni che poi trasmetterà il fascicolo per competenza territoriale alla Procura di Pesaro. (ANSA).