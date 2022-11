Guterres, 8 miliardi persone traguardo per celebrare diversità

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - "A meno che non colmiamo l'abisso tra i ricchi e i poveri globali, ci stiamo preparando a un mondo di 8 miliardi di persone pieno di tensioni e sfiducia, crisi e conflitti". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres commentando la notizia che la popolazione mondiale ha raggiunto la soglia di 8 miliardi. "Questo traguardo è un'occasione per celebrare la diversità e i progressi considerando la responsabilità condivisa dell'umanità per il pianeta", ha aggiunto. (ANSA).