Incendia portoni chiese e danneggia auto, denunciato

(ANSA) - MUGGIÒ, 15 NOV - Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco a portoni di diverse chiese e di aver danneggiato delle auto nel comune di Muggiò (Monza e Brianza). Le indagini sono partite nel 2021, dopo l'incendio del portone d'ingresso principale della Chiesa San Carlo, proprio a Muggiò. Grazie alle immagini di videosorveglianza registrate nella zona, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica del primo rogo. L'uomo, vestito di nero e con un passamontagna sul volto, si é avvicinato al portone, ha posizionato un innesco e ha acceso il fuoco. In altre occasioni ha forato i pneumatici di alcune auto parcheggiate, e dato fuoco ad altri luoghi religiosi. Identificato il presunto autore, i militari hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato abbigliamento e oggetti usati per gli atti incendiari. Alcuni cittadini, tramite i social, hanno segnalato più volte la presenza di strane scritte nei pressi delle chiese vandalizzate, che farebbero riferimento a Satana, ma al momento non è stato accertato il collegamento con l'autore degli atti vandalici. (ANSA).