Nyp, Ivanka e Jared girano le spalle a Trump per il 2024

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Ivanka Trump e il marito Jared Kushner non intendono partecipare alla campagna presidenziale di Donald Trump per il 2024. E il tycoon li starebbe pregando per spingerli a cambiare idea. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump ha trascorso parte del matrimonio della figlia Tiffany a Mar-a-Lago a cercare di convincerli a salire sul palco con lui stasera per il 'grande annuncio' sul 2024. "Trump pensava di poter convincere Ivanka la scorsa settimana, ma finora lei e Jared hanno fatto resistenza perché non vogliono tornare sotto i riflettori ed esporre i loro figli a una nuova campagna", riferiscono fonti al New York Post. (ANSA).