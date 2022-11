Biden dopo vertice alleati a Bali,pieno sostegno a Ucraina

(ANSA) - BALI, 16 NOV - Gli Stati Uniti e gli alleati Nato continueranno a garantire "pieno sostegno agli ucraini nella loro capacità di difesa". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando a Bali al termine del vertice G7-Nato convocato d'urgenza per analizzare la situazione della guerra in Ucraina. È totalmente inconcepibile" che "in un momento in cui il mondo si riunisce" per chiedere "una de-escalation" la Russia "continua la sua escalation in Ucraina", ha aggiunto. Ci sono state ondate e poi ondate di missili in Ucraina, che continuano a testimoniare la brutalità e la disumanità che la Russia ha mostrato contro i civili e le infrastrutture ucraine. Ma allora perché ci riuniamo?", ha detto Biden dopo l'incontro con gli alleati a margine del G20. (ANSA).