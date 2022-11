Biden, improbabile che il missile sia partito dalla Russia

(ANSA) - BALI, 16 NOV - È "improbabile" che il missile che è caduto in Polonia sia partito dalla Russia. Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo l'incontro di emergenza a Bali con gli alleati. "Questo è dovuto all'analisi della traiettoria ma non voglio dire che si sia già completata una vera indagine sull'accaduto". "Con gli altri leader abbiamo deciso, all'unanimità, di procedere prima con l'indagine per capire esattamente e poi decideremo collettivamente come rispondere", ha aggiunto dopo la riunione di emergenza con gli alleati (G7 e Nato) a margine del G20. (ANSA).