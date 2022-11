Domenica A1 chiusa dalle 7 tra Orte e Valdichiana

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 16 NOV - L'Autostrada del sole sarà chiusa dalle 7 di domenica 20 novembre in entrambi i sensi di marcia, tra le uscite di Orte (direzione nord) e Valdichiana (sud) per le operazioni di disinnesco e brillamento di un residuato bellico della seconda guerra mondiale trovato in località Ciconia, a Orvieto. Lo stabilisce un provvedimento del prefetto di Terni, Giovanni Bruno che ha indicato le disposizioni necessarie per lo svolgimento, in sicurezza delle operazioni di bonifica. La stessa Prefettura ha annunciato che è inoltre previsto a partire dalle 8 fino, presumibilmente, alle 11, il blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze e su quella "lenta" Roma-Chiusi. Nello spazio sovrastante le zone interessate dalle operazioni sarà interdetto il traffico aereo. L'ordigno, del peso di 500 libbre, è stato rinvenuto nel greto del fiume Paglia. Per attenuare i disagi subiti dalla viabilità nazionale, è stato deciso che le operazioni di disinnesco da parte del Genio ferrovieri di Castel Maggiore, avranno inizio alle 8 e la fine è prevista intorno alle 11. Per consentire il deflusso dei mezzi in circolazione - si legge ancora nella nota della Prefettura - è stata la chiusura dell'A1 dalle 7 e la circolazione verrà ripristinata al termine delle operazioni. Queste saranno gestite dal Centro coordinamento soccorsi che si riunirà nei locali della Protezione civile di Orvieto dalle ore 6. (ANSA).