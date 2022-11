Piantedosi,100mila migranti in accoglienza, posti saturi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Ci sono 100mila migranti nel sistema di accoglienza e le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibilità e criticità. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa al Senato, nella quale ha ricordato anche che nel 2022 si sono registrate 69mila richieste di asilo, il 56% in più rispetto allo scorso anno. Ed il 57% di quelle esaminate si sono concluse con i diniego; significa che la maggioranza dei migranti che arrivano in Italia è spinta da motivazioni economiche e non ha titolo di restare qui. (ANSA).