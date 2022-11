Sassata in testa fuori da discoteca, due arrestati dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 NOV - I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato per tentato omicidio aggravato due giovani accusati del pestaggio di un 19enne modenese, la notte del 9 ottobre fuori dalla discoteca Rockville di Castellarano. Un 19enne modenese venne colpito con un pugno e un sasso alla testa e poi preso a calci, una volta in terra, finendo in coma. Le sue condizioni in seguito sono leggermente migliorate. I militari, coordinati dal procuratore Calogero Gaetano Paci e dal pm Maria Rita Pantani hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip nei confronti di un 18enme di Castellarano e di un 21enne di Sassuolo. (ANSA).