Coronavirus: quarantena portavoce Haftar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 18 MAR - Ahmed al-Mismari, il portavoce del generale Khalifa Haftar e del suo "Esercito nazionale libico" (Lna), ha annunciato di essersi messo in auto-quarantena a causa del coronavirus per due settimane assieme al suo staff dopo un viaggio all'estero. L'annuncio è stato fatto da Mismari sulla propria pagina Facebook sottolineando di non avere sintomi. Il portavoce, nel motivare la scelta affermando fra l'altro che "la sicurezza pubblica è una priorità", ha annunciato che continuerà ad informare attraverso i consueti canali social. Lo Lna di cui Haftar è comandante generale da inizio aprile è impegnato nell'attacco a Tripoli dove è insediato il premier Fayez al-Sarraj. Mismari aveva tenuto una conferenza stampa al Cairo domenica scorsa.