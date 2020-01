In mille passano da Guatemala in Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 23 GEN - Oltre mille migranti centroamericani, per lo più provenienti dall'Honduras ed in marcia verso gli Stati Uniti, hanno attraversato oggi camminando il Rio Suchiate, che segna il confine fra il Guatemala ed il Messico. Lo riferisce la tv messicana Milenio. L'attraversamento, reso possibile dal livello basso delle acque, comunque tortuose, è avvenuto all'altezza del punto di frontiera denominato 'Ponte internazionale Suchiate 2'. In precedenza un gruppo stimato fra 1.000 e 1.500 migranti aveva marciato per 40 minuti in corteo in territorio guatemalteco dirigendosi verso il posto di frontiera. I partecipanti portavano cartelli e striscioni che mostravano determinazione nel voler raggiungere gli Stati Uniti e critiche per la politica, che ora anche il Messico incoraggerebbe di riportare i membri delle carovane nel loro Paese d'origine.