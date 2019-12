© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'Isis ha pubblicato un video che mostra l'uccisione di 11 cristiani in Nigeria. Lo rende noto Bbc News Africa. L'organizzazione terroristica ha dichiarato che quest'azione fa parte della sua campagna per "vendicare" le morti di ottobre del suo leader e del suo portavoce in Siria, rispettivamente Abu Bakr al-Baghdadi e Abul-Hasan Al-Muhajir.