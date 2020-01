Ghosn, oggi conferenza stampa a Beirut

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 8 GEN - Carlos Ghosn farà oggi a Beirut una conferenza stampa dopo la sua rocambolesca fuga dal Giappone, dove si trovava in libertà vigilata in attesa di un processo per appropriazione indebita. Nel corso dell'incontro con la stampa, l'ex Ceo di Renault-Nissan avrà l'occasione di chiarire - spiegano i suoi legali - le incredibili circostanze della sua uscita dal Giappone, e rivelare le "prove reali" che ha detto di avere delle pressioni subite in quel Paese. "Avrà ora piena libertà di spiegarsi" - ha detto uno dei suoi avvocati da Parigi, Jean-Yves Le Borgne su BFM Business - affermando di non sapere "fin dove possa arrivare" la "lista dei nomi" delle persone che potrebbe chiamare in causa. "Penso che farà buon uso di questa occasione" ha aggiunto.