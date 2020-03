© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Erano in dieci in una palestra di via Manzoni, a Napoli: tra loro anche un boss del clan Calone, operante nel quartiere di Posillipo. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che stanno mettendo in atto controlli per garantire il rispetto delle misure urgenti decretate dal governo per l'emergenza Coronavirus. I dieci, di età compresa tra i 20 e i 53 anni, sono stati denunciati.