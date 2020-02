Libia: Erdogan, Ue non ha autorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 19 FEB - "L'Unione europea non ha alcuna autorità per prendere una decisione sulla Libia". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara, dopo l'annuncio della nuova missione navale Ue per garantire l'embargo di armi. "La Turchia continua a restare dalla parte del governo legittimo della Libia a Tripoli. Se un accordo giusto non potrà essere raggiunto attraverso i negoziati internazionali, sosterremo la legittima amministrazione della Libia nel prendere il controllo dell'intero Paese" contro le forze del generale Khalifa Haftar, ha sottolineato ancora.