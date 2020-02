Trump, Bloomber razzista. Tweet rimosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - "Wow, Michael Bloomberg e' un razzista totale": e' il tweet con cui Donald Trump ha attaccato il candidato dem alla Casa Bianca postando l'audio con i suoi inediti commenti sulla controversa prassi dello 'stop and frisk' (ferma e perquisisci) che colpiva le minoranze e che attuò come sindaco di New York. Ma il tycoon l'ha poi rimosso subito, forse pensando che poteva diventare un boomerang: e non solo per le sue numerose uscite a sfondo razzista ma anche perché in passato si era dichiarato a favore dello 'stop and frisk'.