Clima: Jane Fonda a Washington con star

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Hollywood a Washington. Grazie a Jane Fonda molte star sono scese nella capitale americana per manifestare e chiedere un'azione contro il cambiamento climatico. L'ultima in ordine temporale è Lily Tomlin, co-protagonista di Fonda nella serie tv 'Grace and Frankie'. Le due attrici sono legate da anni, da quando girarono negli anni 1970 il film '9 to 5'. Un'amicizia di vecchia data sulla quale Fonda ha fatto leva per convincere Tomlin a recarsi a Washington per manifestare davanti al Congresso nelle ormai consuete proteste del venerdì, i cosiddetti Fire Drill Friday. Proteste iniziate 12 settimane fa e che hanno visto un susseguirsi di star di Hollywood, da Ted Danson a Catherine Keener.