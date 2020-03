Oms: Paesi arabi facciano meglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 MAR - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha criticato i governi dei Paesi arabi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia Centrale per non aver finora sufficientemente comunicato i casi di coronavirus. E ha invitato le istituzioni di 22 Paesi della regione a essere più attive nel condividere le informazioni ed essere più decise nell'imporre misure contro la pandemia. In un comunicato diffuso oggi, il direttore dell'ufficio dell'Oms responsabile per 22 Paesi tra Nordafrica, Corno d'Africa, Medio Oriente, Golfo e Asia Centrale, Ahmed al Mandhari ha detto che "mentre la situazione si fa critica, purtroppo questi paesi hanno comunicato in maniera insufficiente con l'Oms circa i casi" di Covid-19. Mandhari ha aggiunto che "un accesso migliore alle informazioni permetterebbe all'Oms di seguire meglio e più da vicino l'evoluzione della diffusione del virus, così da attuare misure efficaci di sanità pubblica".