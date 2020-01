Iran: ayatollah, amb.Gb va fatto a pezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 16 GEN - Non si placano in Iran gli attacchi contro l'ambasciatore britannico Rob Macaire, fermato sabato a Teheran durante una manifestazione di commemorazione delle vittime del Boeing ucraino abbattuto, trasformatasi poi in una protesta contro le autorità della Repubblica islamica. Ahmad Alamolhoda, ayatollah di Mashhad nel nord-est del Paese, ha pubblicamente minacciato il diplomatico davanti a un gruppo di fedeli, sostenendo che "va fatto a pezzi" e che espellerlo sarebbe un "atto di gentilezza nei suoi confronti".