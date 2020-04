Gentiloni: Pil peggio crisi finanziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - La pandemia "ha cambiato l'outlook, che era già fragile prima, ma ora è chiaro che una profonda recessione in Ue è inevitabile quest'anno": lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni in audizione alla commissione e con del Parlamento Ue. "Presenteremo il 7 maggio le previsioni economiche", "avremo una forte contrazione del Pil, peggiore di quella della crisi finanziaria", e simile alla previsione del Fmi (-7,5% per la Ue), ha aggiunto.