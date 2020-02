© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Mentre alcuni, nella maggioranza e nell'opposizione, giocano al Risiko della politica, disegnando governi di transizione che non esistono, c'è un Paese unito e straordinario che va avanti anche senza di loro". Lo afferma il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo. "Quelli che tramano contro il governo", aggiunge, farebbero meglio a non "pensare come sempre al loro tornaconto personale e ai sondaggi che li danno in caduta libera".