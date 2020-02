© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 5 FEB - Come numerosi altri gruppi industriali presenti in Cina, il costruttore europeo Airbus ha deciso di chiudere il sito di assemblaggio degli aerei A320 di Tianjin, nel nord-est del Paese, per evitare una propagazione del Coronavirus. Lo annuncia un comunicato del gruppo, che produce sei apparecchi A320 al mese. "Airbus Chine rispetta le esigenze del governo cinese - si legge nel comunicato - affinché il personale possa lavorare a domicilio".