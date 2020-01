Clima, arrestato anche Joaquin Phoenix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Gli attori Joaquin Phoenix, premiato di recente con un Golden Globe per il suo iconico ruolo di 'Joker', e Martin Sheen sono le ultime celebrities ad essere arrestate nelle proteste contro il cambiamento climatico promosse da Jane Fonda ogni venerdi' davanti a Capitol Hill. Lo riferiscono i media Usa. Ieri la polizia ha fatto scattare le manette per 147 persone, accusandole di assembramento non autorizzato e ostruzione. Parlando alla folla, Phoenix ha affrontato la questione della produzione della carne e dei latticini a livello industriale, "terza causa principale di danni per il clima". Poi ha invitato a "scegliere cosa consumare" per fare da subito qualcosa contro il cambiamento climatico. "A volte mi sforzo di pensare cosa posso fare, e ci sono cose che non si possono evitare. Non posso evitare di prendere un aereo, ma posso cambiare il mio modo di mangiare" Quella di ieri e' stata l'ultima protesta per ora perche' Jane Fonda, arrestata diverse volte, ritornera' a Los Angeles.